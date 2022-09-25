محافظ بني سويف ووزير الشباب يطلقان شارة بدء ماراثون الدراجات.. صور

بنى سويف هانى فتحى

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شارة بدء الماراثون الرياضي للدراجات، والذي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية في الوزارة بالتعاون مع المحافظة، حيث انطلق الماراثوان من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، بمشاركة 100 من الشباب والطلائع وذوي الهمم من الجنسين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من المرور والإسعاف، لتسيير الحركة المروروية على طريق ومنطقة الكورنيش، ولتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للتعامل مع أي مواقف طارئة، بحضور أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ.

وأشار وزير الشباب إلى حرص الوزارة على تنظيم مجموعة من الماراثونات الرياضية في كافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة لنشر وتعميم الرياضة، وجعلها أسلوبا وثقافة حياة، مشيدا بمشاركة شباب وفتيات مصر في الماراثونات الرياضية التي يتم تنفيذها بشكل دوري، بالتعاون مع مختلف الكيانات الرياضية والشبابية.



من جانبه أكد المحافظ دعمه لإقامة مثل هذه الفعاليات، والتي تأتي تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بنشر الممارسة الرياضية للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لكافة المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة والتى يؤكد عليها بشكل مستمر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كثير من توجيهاته،بهدف تغيير ثقافة المواطن نحو استعمال الدراجات، ونشر هذه الثقافة بين الشباب والفتيات مثمنا الدور الذي تقوم به وزارة الشباب في دعم جهود الدولة فيما يتعلق بالشباب المصري من منطلق أن الشباب هم قوة الحاضر والأمل في المستقبل المشرق ، لاسيما وأن هذه الفترة الشباب يلقى دعما وثقة كبيرة من القيادة السياسية.



الماراثون



انطلاق الماراثون (1)



انطلاق الماراثون (2)



جانب من اللقاء



