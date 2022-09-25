محافظ المنوفية يترأس اجتماع تقييم المشروعات الخضراء الذكية

المنوفية -فريق المحافظات

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إجتماعاً تنسيقياً باللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات المشاركة من المحافظة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .



يأتى ذلك في إطار استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ((cop27والذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ ، جاء ذلك بحضور ممثلى أعضاء اللجنة التنفيذية بوزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والاتصالات والمجلس القومى للمرأة ، ومدير عام شئون مكتب المحافظ ، ومدير الإدارة العامة لشئون البيئة ، ومدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام.



وتابع محافظ المنوفية أداء عمل اللجنة التنفيذية في إختيار وتقييم المشروعات والوقوف على آليات ومعايير التقييم وتذليل العقبات بما يحقق الأهداف المرجوة من المبادرة كونها أحد المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء ، هذا وقد تم استعراض عدد من نماذج المشروعات المتقدمة للوقوف على مدى استيفائها للمعايير والاشتراطات .



وبلغ إجمالى عدد المشروعات المتقدمة من المحافظة (142) مشروعاً متنوعاً وتم إختيار (61) مشروع مكتملاً للمواصفات وسيتم إختيار عدد (6) مشروعات للتصفية النهائية " مشروع عن كل فئة " بفئتها الستة وهى ( المشروعات الكبيرة - المشروعات المتوسطة - المشروعات المحلية الصغيرة " حياة كريمة " - المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة - المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح - المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه وإهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتحقيق أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية ، وهو ما يعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ إنطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من أجل تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.