محافظ المنوفية يأمر بنقل مواطن بدلا من طلبه إجازة بدون مرتب.. اعرف التفاصيل

المنوفية -فريق المحافظات

أمر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بنقل المواطن "م –ح" معلم لغة عربية بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية ببركة السبع إلى الادارة التعليمية ببركة السبع مراعاة لظروفه الصحية حيث أن المواطن مريض بشلل أطفال بالطرف السفلي الأي من مع ضمور بالأعصاب.

وكان المواطن قد تقدم بطلب أجازة بدون مرتب لصعوبة حركته والصعود الى الطوابق العليا داخل المدرسة، وعلى الفور قرر المحافظ نقله من مدرسته إلى الإدارة التعليمية بدلا من إجازة بدون مرتب وذلك لعدم إلحاق الضرر المادى به وأسرته واستمرار مصدر رزقه وتوفير حياة كريمة له .

كما وجه المحافظ مدير مديرية القوى العاملة باستمرار عمل موظف من ذوى الهمم بالقوى العاملة بقويسنا طوال أيام الاسبوع وعدم تناوبه للعمل بمقر المديرية بشبين الكوم يومين بالاسبوع مراعاة لظروفه الصحية وتخفيفا عليه .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام للإستماع إلى مطالبهم وإيجاد حلول عاجلة حيالها .

وخلال اللقاء كلف المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بإعادة دراسة طلب عدد من أصحاب مجازر الدواجن على مستوى المحافظة يلتمسون تخفيض القيمة التى تم تحديدها عن كل طائر يتم ذبحه فى المجازر ، وذلك لتحقيق المزيد من الاستثمارات فى مجازر الدواجن والعمل على إيجاد منافسة لمجازر المحافظة بالمقارنة بالمجازر الأخرى على مستوى الجمهورية .

كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لشبين الكوم باتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطن بناحية كفر الشيخ خليل يلتمس سرعة تنفيذذ قرار الازالة الصادر لأحد جيرانه الذى قام ببناء بوابة وسور في الشارع العام بالمخالفة للقانون ، وأحال المحافظ طلب مواطن بناحية مركز الباجور يلتمس قبول نجلته بمدرسة مصطفي خاطر الثانوية الصناعية مراعاة لظروفها الصحية إلى مدير مديرية التربية والتعليم لدراسة الطلب واتخاذ اللازم بشأنه .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية أن بابه مفتوح امام جميع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم وذلك فى إطار اللوائح والقوانين .