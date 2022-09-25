محافظ المنوفية رصف الطرق الجديدة بمركزى منوف والباجور ضمن الخطة الاستثمارية

تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جهود رؤساء الوحدات المحلية في المتابعة الدورية لأعمال الرصف والتطوير ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 ، مشدداً على التواجد الميدانى بكافة مواقع العمل للتأكد من تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لنهو تلك المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المقررة.

حيث أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى أنه جارى العمل على قدم وساق في أعمال قطع الفرمة بعدد من الشوارع المتفرعة من طريق سكة سرس الليان وهم شوارع ( رياض بطول 300م ، ابو النور رصف بطول 250 م ، و شارع الشهالى بطول 50م ) ، فضلا عن استمرار الأعمال التمهيدية لتركيب بلاط الانترلوك بشوارع ( البدوى ، النادرى ، نور ، ومحمد حسنى ) ، وأوضح رئيس المدينة أن إجمالى الشوارع المدرجة بخطة الرصف الجديدة تشمل (14) شارع بنطاق المدينة وهم (إمتداد شارع القارح بطول 400م ، شارع مسجد التقوى بطول 200م ، شارع برهام القبلي بطول 350م ، إمتداد شارع ريحان بطول 200م ، إمتداد وصلة مزلقان صبرة من السلخانة بطول 150م ، طريق كفر فيشا بطول 650 م ، شارع ابو النور بطول 250م ، شارع الجندى بطول 300م ، شارع الشوربجى بطول 250م ، شارع مدرسة السلام بطول 300م) ، وكذا رصف بلاط الإنترلوك (بمنطقة شارع الجيش بإجمالي أطوال 4500م2، ومنطقة سكة سرس بإجمالي مساحة 9000م2، و منطقة عزبة القشلا أمام مركز الشرطة الجديد بمساحة 7380م2،و منطقة ترعة البطحة البحري سكة سرس بمساحة 10500م2).

فيما تابعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال قطع الفرمة بشارعى طة الديب وحامد راشد بأطول (500) م ، وذلك ضمن (11) شارع سيتم رصفهم بنطاق المدينة وهم (امام الساحة الشعبية بطول 400 م ، المربع السكنى بمنطقة الصرف الصحى (ش عوض الجندى - ش طه الديب - ش احمد الديب - ش حامد راشد - ش مدبولى زهير - ش المضيفة ) بمجموع أطول 1200 م ، والشارع الرابط بين الشارع الجديد والشارع القديم امام مركز الشرطة بطول 400 م ، وكذا الشارع الرابط بين الشارع القديم من بداية الشارع حتى مخبز السعيد بشارع بلال بطول 400 م ، ورصف المربع السكنى ( ش الشاعر - ش طعيمة -ش التوحيد - ش بيومي - ش برج حجازي ) بطول 1500م ، والمربع السكنى (ش طارق بن زياد - ش دوار الحمايدة حتي بلال -ش دوار الحمايدة حتي صيدلية الحكمية - ش ابوشوشة - ش خلف المدرسة الابراهيمية) بطول1000م ، والمربع السكني ( ش ابو رزق - ش جمال عبد الناصر -ش المصرب - ش محمود عيد) بطول 1200م ، ورصف المربع السكني ( ش زاهر - ش امام مركز الشرطة حتي ش القديم الي النصب التذكاري ) بطول 1كم ، والمربع السكني ( المنطقة خلف النادي الاجتماعي وش عبد الله - ش ابو العنين صبيحة - ش خلف السرور ش النعام بطول 1500م ، فضلا عن رصف المربع سكني (ش جنابية ابو حسن حتي ش الجلاء- السلخانه حتي كوبري مارينا ) بطول 1كم ، والمربع السكني ( ش المساكن خلف شركة المياه - ش هاشم عيد - حمدي خلاف حتي المدرسة الثانوية ) بطول 1000م).

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف والتواصل المباشر مع الشركات لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، وأوضح المحافظ بأن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية وتنشيط حركة التجارة داخل المحافظة.