محافظ القليوبية يتابع سير عمل المشروعات وحملات النظافة ببنها وشبرا الخيمة والخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية واصل فيها متابعة المشروعات الجاري تنفيذها وأعمال النظافة والإشغالات بشوارع مدن بنها وشبرا الخيمة والخصوص، وذلك في إطار خطة المحافظة لتذليل العقبات وإنهاء المشكلات التي تعترض تسليم المشروعات حسب جدولها الزمني، كما شملت الجولة إزالة طابقين بأحد العقارات المخالفة بغرب شبرا الخيمة تنفيذا للقانون ومنع ظاهرة البناء المخالف وتفعيلا لمنظومة المتغيرات المكانية التي ترصد المخالفة وقت حدوثها وتدخل الأجهزة التنفيذية لتنفيذ إزالة المخالفة بشكل فوري.

وبدأ المحافظ، الجولة اليوم، بمدينة بنها حيث تم المرور على أعمال تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا، حيث تابع أعمال تجهيز الطريق ودمك طبقة السن تمهيدا لرصف الطريق في الواصلة ما بين كمين أتريب مرورا بمديرية الطرق حتى كورنيش الرياح التوفيقي بالإتجاهين، حيث تم توسعة الطريق ليكون ثلاث حارات مرورية وعمل أرصفة جانبية وبلدورات وجزيرة وسطي، كما وجه بالبدء في أعمال تشجير الجزر الوسطى وتركيب أعمدة الإنارة بالتوازي مع أعمال الرصف.

وتابع المحافظ، جولته بمدينة شبرا الخيمة حيث تفقد المحافظ شارع أحمد عرابي بغرب شبرا الخيمة حيث وجه بإزالة تراكمات القمامة أسفل كوبري الدائري وشبرا بنها الحر، بالإضافة إلى تكثيف العمل على مدار اليوم لرفع القمامة بالشارع أولا بأول حتى لا تتحول إلى تراكمات، موجها مدير المرور بتكثيف الحملات المرورية ومنع الجراجات والانتظار الخاطئ بالشارع، وخلال الجولة ضبط محافظ القليوبية سيارتين تسيران عكس الاتجاه بمطلع طريق شبرا بنها الحر، وعلى الفور تم سحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية لتحقيق الردع العام وتنفيذا للقانون وحماية أرواح المواطنين.

وخلال جولة المحافظ، بغرب شبرا الخيمة شهد الحملة المكبرة لإزالة حالة تعدي أدوار مخالفة بناء بدون ترخيص، بشارع بن الحكم على مساحة 650 متر بالطابق الثالث عشر والرابع عشر، تم رصدهم من قبل وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتنسيق مع مديرية الأمن لإزالة الطوابق المخالفة إزالة كلية لتحقيق الردع العام، وتأكيدا لهيبة الدولة وجاءت الحملة بحضور اللواء سامح برت مساعد مدير الأمن.

وتابع المحافظ، بنفسه أعمال الإزالة التي تتم للمباني المخالفة ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص، مشيرا إلى أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، موجها بإزالة مخلفات الهدم من أمام العقار المخالف لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات والمواطنين.

وفى السياق ذاته تناشد محافظة القليوبية المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف بدون ترخيص، مؤكدة أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات ويتم المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أية مخالفات وتنفيذ ازالات فورية للمباني المخالفة.

واختتم المحافظ، جولته بمدينة الخصوص بتفقد محور الخصوص الذي تم إنشاؤه من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بطول 5 كم بدءً من محور مسطرد وحتى نفق الرشاح بالخصوص أسفل الطريق الدائري، بهدف تخفيف الضغط المروري على محور العصار، حيث وجه المحافظ بالعمل على نظافة المحور وعدم السماح بأي سيارات تلقي القمامة عليه أو في محيطه.

وجاءت الجولة بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء فرج عبد الله رئيس مدينة الخصوص، والدكتور مجدي البكري نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة.



إزالة مخالفات البناء



تطوير شارع فريد ندا ببنها



جانب من أعمال التطوير



رفع تراكمات القمامة



ضبط سيارات تسير عكس الإتجاه



متابعة محور العصار بشبرا الخيمة



محافظ القليوبية خلال الجولة