محافظ القاهرة: القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة من التحديات الكبرى

كتب ــ سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة، شكلت واحدة من التحديات الكبرى التى نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم فى مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مشيرا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير الآمنة، مشيرا إلى أن نماذج أعمال التطوير غير المسبوقة التى شهدتها العاصمة خلال 8 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ القاهرة أن قاطنى الأسمرات يضمون نماذج مشرفة فى كل المجالات، مشيرًا إلى أن أبناء الأسمرات الأكثر حصولًا على البطولات بين مراكز الشباب على مستوى الجمهورية .