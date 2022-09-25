محافظ الغربية يتفقد الطريق المؤدي للجامعة التكنولوجية ومصنع تدوير المخلفات بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة كافة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا ن دمياط المحافظ لمتابعة أبرز المشروعات هعع في سمنود بمحافظة والمحلة الكبرى.

وخلال الجولة تفقد رحمي أعمال رصف وتوسعة الطريق المؤدي للجامعة التكنولوجية بطول 420 م وعروض مختلفة تتراوح ما بين 5 إلى 18 مترا وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 4 ملايين جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 65 ٪ ، مؤكداً على حرصه على تمهيد الطريق المؤدي للجامعة لضمان سيولة لحركة السير من وإلى الجامعة ولتحقيق الراحة للطلاب في الوصول للجامعة.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بمصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى حيث يتم تركيب الخط الكوري الجديد بطاقة 300 طن/ اليوم، ضمن خطة المحافظة لتطوير المصنع بهدف المساهمة في تقليل المخلفات المنقولة إلى المدفن الصحي بالسادات ما يؤدى إلى زيادة العمر الافتراضي لمعدات النقل وكذلك الحد من مشكلة تراكم القمامة بالمحافظة والآثار الضارة الناتجة عنها، مع الاستفادة منها كمادة خام للصناعات والمنتجات المختلفة، تماشياً مع اتجاه الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الجدير بالذكر أن الجامعة تقع على مساحة 10000 متر مربع تتكون من 3 مباني ، المبنى الرئيسي ويتكون من "دور أرضي + 3 أدوار علوية" بإجمالي مساحة 828.2 متر مربع ويشمل فصولا تعليمية، مدرج دراسي، 2 قاعة دراسية، 8 فصل تعليمي، مكتب، كافيتيريا و 2 مصلى ، مبنى الورش والمعامل والمقام على مساحة 547.1 متر مربع ويتكون من 4 ورش، 8معامل، مخازن وقاعات خدمات، في حين يتكون المبنى الإداري من "دور أرضى + 2دور علوي" به قاعات شئون إدارية، شئون هندسية، شئون مالية وعيادة وقاربت نسب الأعمال بها على الانتهاء بنسبة 98%.