اليوم السابع
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محافظ الغربية يتابع نسب إنجاز أعمال "حياة كريمة" في نهطاي وتفهنا العزب

الأحد، 25 سبتمبر 2022 03:43 م
محافظ الغربية يتابع نسب إنجاز أعمال "حياة كريمة" في نهطاي وتفهنا العزب مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
الغربية عادل ضرة

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أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، جولة تفقدية لمتابعة نسب إنهاء أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقريتي تفهنا العزب ونهطاى، والتي قاربت على الانتهاء.

وأكد رحمي خلال جولته أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أكبر مبادرة إنسانية تنموية في التاريخ وأيقونة الجمهورية الجديدة والتي وضعت المواطن المصري البسيط في المقام الأول، فالدولة المصرية أحدثت تنمية حقيقة وشاملة في الريف المصري بهدف تحسين جودة حياة الأسرة المصرية في الريف.
 
بدأت الجولة بتفقد المحافظ للأعمال الجارية بقرية نهطاي حيث تفقد المحافظ "حديقة وكورنيش نهطاي واللذان يعدان التجربة الأولى في قرى حياة كريمة، نقطة شرطة نهطاي ، وحدة الحماية المدنية بنهطاى، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، مركز شباب نهطاي ، وحدة تنمية الأسرة، وحدة طب الأسرة، السوق والموقف النموذجين".
 
وتفقد رحمي في قرية تفقهنا "إحلال وتجديد مركز الشباب والملعب السباعي، وحدة طب الأسرة، وحدة الإسعاف، مجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعي البيطري، مركز تنمية الأسرة، نقطة إطفاء تفهنا ، مكتب بريد تفهنا ، نقطة شرطة تفهنا والسوق والموقف النموذجين"، واختتمت الجولة بتفقد أعمال الرصف في شوارع القرية.
 
والجدير بالذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 934 مشروعا داخل 54 قرية و 88 تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.

محافظة الغربية

حياه كريمه

زفتى

مشروعات حياه كريمه بزفتي



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