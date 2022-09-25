محافظ الشرقية يُقرر صرف مكافأة تشجيعية لأطباء وطاقم تمريض مستشفى القرين

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صرف مكافأة تشجيعية للأطباء وأطقم التمريض والفنيين والعاملين بالمستشفى لما لمسه من إنتظام العمل داخل المستشفى وقسمي الحوادث والطوارئ والعناية المركزة وإنضباط الأطباء وطاقم التمريض والفنيين والعمال ونظافة المستشفى وحسن إستقبال المرضى والمترددين عليها.



أكد المحافظ أنه حريص على مكافأة كل من يؤدي عمله بإخلاص وتفاني ، مشيراً إلى أن الأطباء وطاقم التمريض يثبتون كل يوم أنهم فرسان المرحلة الراهنة وأبطالها الحقيقيين لما يقدموه من تضحيات غاليه في مواجهة الأمراض والأوبئة وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضي.



أضاف محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير إنتظام العمل بكافة المنشآت الخدمية والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بصورة منتظمة.



كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد اجري زيارة مفاجئة لمدينة القرين لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة ورفع القمامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ، وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.



بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع جمال عبد الناصر والجلاء وميدان القلعة والديار الشامية ، مشدداً على إيهاب خاطر رئيس المدينة بضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق وإزالة الباعة الجائلين وعدم السماح لأصحاب المحال التجارية بافتراش بضاعتهم على الرصيف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذلك المتابعة المستمرة لترشيد إستهلاك الكهرباء بالمباني والمنشآت الحكومية والميادين العامة بما لا يخل بأمن وسلامة المواطنين.



إلتقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين واستفسر منهم عن مدى رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم ، كما تعرف على إحتياجاتهم واستمع لمشاكلهم ليوجه رئيس المدينة بفحصها وتلبيتها فوراً.



إنتقل محافظ الشرقية لزيارة مستشفى القرين المركزي للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المؤداه للمرضي وللمترددين على المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وأطقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة والتعرف على الإحتياجات الفعلية للمستشفى للنهوض بالخدمات الطبية المقدمة لأهالي المدينة.



تفقد المحافظ قسمي الإستقبال والعناية المركزة للإطمئنان علي الحالة الصحية للمرضى والتأكد من تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة لهم ، مشيداً بمستوى الخدمة الطبية المقدمه لهم وإلتزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض واداريين وفنيين وعمال بالمواعيد المحددة للعمل والنوبتجيات المكلفين بها.





اثناء جولة المحافظ (1)



اثناء جولة المحافظ (2)



جانب من الجولات



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من جولة المحافظ (1)



جانب من جولة المحافظ (2)



جولة المحافظ بالمستشفى



جولة المحافظ



خلال الجولة (1)



خلال الجولة (2)



مستشفى القرين المركزي







