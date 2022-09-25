محافظ الشرقية يناقش الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات أدب وجمال الخيل العربية وألعاب الفروسية .



جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام والمستشار العسكري للمحافظة في حضور عدد من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات النوعية بالديوان العام وممثلين عن هيئة الإسعاف والحماية المدنية والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وذلك للوقوف على الإستعدادات النهائية لإنطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية بأرض الفروسية بمدينة بلبيس



بدأ المحافظ الإجتماع بالتأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالإشراف علي تنظيم مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 26 والمُقرر أن تنطلق فعالياته على مدار يومي 29 ،30 سبتمبر الجاري بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية الأصيلة ونادي الشرطة الرياضي والهيئة العامة لقصور الثقافة , مشيراً إلى أنه جاري الإنتهاء من تجهيز أرض المهرجان وتهيئتها لإستقبال الخيول المشاركة في فعاليات المهرجان.



تطرق الإجتماع إلى مناقشة دور كل جهة من الجهات المشاركة في اعمال تنظيم المهرجان ليؤكد المحافظ علي ضرورة حسن التنظيم واستقبال الضيوف بالصورة المشرفة التي تليق بعراقة وأصالة المحافظة.



ومن جانبها أوضحت نائبة المحافظ أنه جاري العمل على قدم وساق بأرض المهرجان استعداداً لإستقبال الخيول المشاركة في فعاليات اليومين الأول والثاني للمهرجان وكذلك تم الانتهاء من تجهيز ( المنصة الرئيسية - منصة استقبال ضيوف المهرجان - منصة أصحاب الخيول – منصة للمشاركين فى بطولات أدب وجمال الخيل) ، بالإضافة لتجهيز غرف إيواء مجهزة (بوكسات ) لتسكين الخيول بها , وتم عقد أكثر من إجتماع بحضور جميع الجهات المشاركة لتوزيع المهام والأدوار ليخرج المهرجان بصوره مشرفه تليق بإسم محافظة الشرقية.