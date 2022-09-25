محافظ الدقهلية يستقبل لجنة تقييم أعمال المشاركين بمبادرة المشروعات الخضراء

الدقهلية فريق المحافظات

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعضاء اللجنة التنفيذية لتقييم أعمال المشاركين بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية للحفاظ علي البيئة والمقدمة من المشاركين علي المنصة الإلكترونية للمبادرة تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للمتغيرات المناخية 2050.

وضمت اللجنة في عضويتها كلا من الدكتورة أمينة شلبي، مقررة المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، وماجد محمد السيد ممثلا عن وزارة البيئة، وحامد عطية البرعي ممثلا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجيهان جلال عبدالسميع، والسيد حسام الدين يسري ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهشام المناوي ممثلا عن المجتمع المدني والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة ومنسق المشروع بمحافظة الدقهلية.

وثمن محافظ الدقهلية جهود جميع المشاركين من ابناء الدقهلية بمشروعات وأفكار تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية التي حددتها المبادرالمطروحة.

وتستمر أعمال اللجنة في تقييم المشروعات المقدمة من المشاركين من أبناء الدقهلية علي مدار أسبوع كامل من اليوم الأحد وحتي الخميس القادم، وسيتم عرض نتائج التقييم في مؤتمر مع مطلع شهر أكتوبر المقبل.

الجدير بالذكر أنه سبق أن أقامت محافظة الدقهلية برعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الندوة التعريفية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية للحفاظ علي البيئة والتي أوضح خلالها أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بعدد من الملفات التي تستهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها ملف قطاع النظافة والبيئة علي مستوي جميع المحافظات وأشار أن الدقهلية كان لها السبق في التعامل مع القضايا البيئية التي تؤثر في التغيرات المناخية من خلال انشاء مدافن صحية ونقل المقالب العشوائية حيث تم إنشاء المدفن الصحي بقلابشو باحدث التقنيات العلمية لضمان عدم حدوث أي انبعاثات بالإضافة إلي نقل كافة المقالب العشوائية بنطاق المحافظة.

وأضاف أن لدينا طفرة غير مسبوقة في مجال انشاء وتطوير مصانع التدوير والمعالجة بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية حيث تم إنشاء مصنع سندوب ومصنع المنزلة باحدث المعدات ذات تكنولوجيا الماني هولندي وتعد المصانع الأولي من نوعها في الشرق الأوسط وفي ذات السياق قال "المحافظ" اهتممنا ايضا بقضية التشجير والحدائق بمراكز ومدن وقري المحافظة من خلال تنفيذ عدد من الحدائق والزراعة والتشجير مشيرا ان كل هذه المشروعات والخطوات تخدم بشكل مباشر اهداف المبادرة المطروحة.