محافظ الدقهلية يتابع نسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" في شربين لتذليل العقبات

الدقهلية- فريق المحافظات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم اجتماعا بحضور الدكتور محمد فرجانى، والدكتور ناصر هاشم، مسئولين بالمكتب الفنى لرئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالدقهلية، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والمقاولين والاستشاريين القائمين على تنفيذ مشروعات المبادرة بقرى مركز ومدينة شربين.

وتابع "مختار" خلال الاجتماع الأعمال الجارية للانتهاء من استكمالات الأعمال بجميع المشروعات بالقرى المنفذ بها مبادرة حياة كريمة، كما تناول جدول أعمال الاجتماع الذى نظمته المهندسة ريهام عبد الشافى مدير عام المكتب الفنى منسق مشروع حياة كريمة بديوان عام المحافظة متابعة الأعمال لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالقرى للوقوف على نسب التنفيذ لكل مشروع.

ووجه "مختار" لضرورة التنسيق الكامل بين كافة الاجهزة والقطاعات القائمة على تنفيذ مشروعات المبادرة وفى مقدمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى وذلك لتذليل العقبات التى تعترض استكمال تنفيذ المشروعات بالمبادرة وضرورة وضع خطة بتوقيتات محددة للانتهاء من استكمالات كافة الأعمال بجميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بجميع قرى المبادرة والانتهاء تماما من كافة المشروعات والجارى تنفيذها فقا للبرامج الزمنية المقررة.

وأكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدا فى تذليل كافة العقبات وإزالة معوقات التنفيذ للمشروعات بهدف أن تحقق أهداف الدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية فى إطار "مبادرة حياة كريمة" والتى تستهدف 1000 قرية على مستوى 51 مركزا إداريا على مستوى محافظات الجمهورية، وفى إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزاراء، وبمتابعة اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.