محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض للفنون التشكيلية ومعرضا للكتاب بقصر الثقافة.. صور

افتتح اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، معرضا للفنون التشكيلية ومعرض للكتاب بقصر ثقافة الإسماعيلية، يرافقه قيادات وزارة الثقافة والقيادات التنفيذية بالمحافظة. يأتى ذلك قبل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية الـ22. ومن المقرر أن يفتتح المحافظ ومرافقوه وقيادات وزارة الثقافة المهرجان.

وتقام عروض الفرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية يوميًا فى تمام الثامنة مساءً، من الاثنين القادم 26 سبتمبر، وحتى الخميس 29 سبتمبر، على مسارح حديقة الشيخ زايد بحى ثالث مدينة الإسماعيلية، ونادى الفيروز، ونادى الدنفاه، ونادى الأسرة، مركز و مدينة فايد، مركز ومدينة القنطرة غرب، مركز ومدينة التل الكبير.

يذكر أنه انطلقت أمس السبت أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية فى دورته الثانية والعشرين، بإقامة طابور عرض للفِرق المشاركة فى المهرجان، وانطلق طابور العرض بداية من متحف آثار الإسماعيلية، مرورًا بشارع محمد على، وصولًا لديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، وذلك بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد واللواء هنرى إبراهيم مساعد المحافظ، ورئيس الشبكة الوطنية الموحدة للسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بمشاركة فِرقتى فلسطين والسودان، و 10 فرق مصرية وهم الإسماعيلية، الإسكندرية، بورسعيد، الشرقية، العريش، مطروح، ملوى، سوهاج، أسوان، الإسماعيلية (الشباب و الرياضة). ويُختتم المهرجان الجمعة 30 سبتمبر بقصر ثقافة الإسماعيلية فى تمام الثامنة مساءًا.