اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية يتابع إجراءات تأمين المهرجان الدولي للفنون الشعبية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 05:40 م
محافظ الإسماعيلية يتابع إجراءات تأمين المهرجان الدولي للفنون الشعبية سيارات الإسعاف
الإسماعيلية - صبرى غانم

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وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع حالة الاستعداد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ولجميع الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والمرافق، لتأمين برنامج مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية وتأكيد سلامة المواطنين والحضور والفِرق المشاركة حتى نهاية المهرجان.

 

وأكد اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أنه تم التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية والوحدات المحلية والمرور ومرفق الإسعاف والصحة وهيئة الرعاية الصحية؛ لرفع درجة الاستعداد لتأمين الفرق والضيوف وتلافي أي مشكلات طارئة، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من محافظ الإسماعيلية للموقف من خلال إمكانيات الشبكة الوطنية.

 

الاسعاف
الاسعاف

 

المطافئ
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