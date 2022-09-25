محافظ الإسكندرية يقدم الشكر للدكتور مصطفى الفقي على ما قدمه من إنجازات

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، في فعاليات تكريم المفكر والسياسي الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية السابق (2017_ 2022)، وذلك في إحتفالية كبرى نظمتها مكتبة الإسكندرية بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من كبار المسئولين والدبلوماسيين والشخصيات العامة.
وفي كلمته، قدم المحافظ الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى الفقي على ما قدمه من إنجازات خلال فترة توليه هذه المؤسسة العريقة الكبرى التي تعد منارة العلم والثقافة في مصر والعالم أجمع.
على الصعيد ذاته، أشاد المحافظ بالمكانة البارزة التي تحتلها مكتبة الإسكندرية بين المؤسسات الثقافية العالمية، مشيدًا بدورها الرائد في حفظ التراث، وتنمية الإبداع، وتقليل الفجوة بين الأمم والشعوب.
وأكد أننا جميعًا نفخر بتواجد مكتبة الإسكندرية ذلك الصرح الثقافي التعليمي وأحدى المنابر العلمية المميزة على مستوى العالم، على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط.
خلال فترة توليه المكتبة..
محافظ الإسكندرية يقدم الشكر للدكتور مصطفى الفقي على ما قدمه من إنجازاتالأحد، 25 سبتمبر 2022 03:14 م
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شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، في فعاليات تكريم المفكر والسياسي الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية السابق (2017_ 2022)، وذلك في إحتفالية كبرى نظمتها مكتبة الإسكندرية بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من كبار المسئولين والدبلوماسيين والشخصيات العامة.
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