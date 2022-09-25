محافظ أسوان: اجتياز 50 مشروعا لتقييمها بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن إجمالى المشروعات المستوفاة لمتطلبات التقديم للمشاركة فىالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وصلت إلى 102 مشروع على مستوى المحافظة منها 50 مشروعا تم اجتيازها للمرحلة الأولى لتقيمهم فى الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الجارى فى إطار 6 فئات تشملها المبادرة.

يأتى ذلك إستكمالاً للجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه سيتم الإهتمام بجميع المشروعات التى تم تقديمها بإجمالى 188 مشروعا، ووضعها موضع الدراسة لضمان الاستمرارية والإستفادة من الأفكار التى تم طرحها بالشكل الأمثل ، وبما يحقق القيمة المضافة.

جاء ذلك إجتماع اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية لتقييم المشروعات الخضراء الذكية برئاسة محافظ أسوان ، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث ، وأيضاً بحضور محمد عبد الفتاح ممثل وزارة التخطيط ، بجانب ناهد فؤاد ممثل ووزارة الاتصالات ، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من الجهات المختصة.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بعدم إهمال أى فكرة تم طرحها ضمن المشروعات المقدمة ، وتحويلها إلى أفكار قابلة للتنفيذ ، ونقاط مضيئة تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ، لافتاً إلى أنه بناءاً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فإن إختيار المشاريع الفائزة يكون مقروناً بمعايير متعددة أولها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة وأحكام إتفاق باريس للمناخ ، كما تم وضع معايير لإختيار كل من المشاريع الخضراء والذكية بما يحقق أهداف المبادرة.

وأوضح أشرف عطية بأنه سيعقب ذلك الإعلان عن المشروعات الـ 6 الفائزة عن محافظة أسوان فى المؤتمر الإقليمى الذى سيتم إنعقاده بالأقصر ، ليتم ترشيحها وتصعيدها للمرحلة الثالثة للجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، ليكتمل ذلك بعرض الـ 18 مشروع الفائز على مستوى الجمهورية خلال مؤتمر المناخ ( كوب 27 ) الذى ستستضيفه مصر.