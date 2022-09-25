محافظة الإسكندرية تتلقى 341 مشروعا في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعاً تنسيقياً باللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات المشاركة من المحافظة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك في إطار استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي COP27.

وخلال الاجتماع؛ تابع محافظ الإسكندرية أداء عمل اللجنة التنفيذية في إختيار وتقييم المشروعات والوقوف على آليات ومعايير التقييم وتذليل العقبات بما يحقق الأهداف المرجوة من المبادرة كونها أحد المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء.

وتم إستعراض عدد من نماذج المشروعات المتقدمة للوقوف على مدى استيفائها للمعايير والاشتراطات، حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات المتقدمة من المحافظة 341 مشروعاً متنوعاً وتم اختيار 121 مشروعا مكتملاً للمواصفات وسيتم إختيار عدد 38 مشروعات للتصفية النهائية " مشروع عن كل فئة " بفئتها الستة وهى ( المشروعات الكبيرة - المشروعات المتوسطة - المشروعات المحلية الصغيرة " حياة كريمة " - المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة - المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح - المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).

ومن جانبه أكد محافظ الإسكندرية حرصه وإهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتحقيق أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، وهو ما يعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.