محافظة أسوان تتابع الدورة التدريبية لمنظومة إصدار التراخيص العامة للمحال‎

أسوان – عبد الله صلاح

كلف أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد للمحافظة فاطمة إبراهيم، بمتابعة فعاليات الدورة التدريبية لتشغيل وتطبيق منظومة إصدار التراخيص العامة للمحال العامة من خلال منظومة الشباك الواحد، وذلك فى إطار جهود محافظة أسوان لمسايرة التطور التكنولوجى باستخدام التقنيات الحديثة ضمن منظومة التحول الرقمى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانبه قدم أشرف عطية، شكره لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وأيضاً لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة الدكتورة هالة السعيد على تنظيم هذه الدورات التدريبية الهادفة لخلق كوادر بشرية مدربة ومؤهلة داخل الـ 10 مراكز تكنولوجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة للعمل بالمنظومة الجديدة.

وأوضح، أن الدورة التدريبية تستهدف القائمين على تشغيل المنظومة بجميع مراكز إصدار التراخيص ، بجانب تدريب المنوط بهم إصدار الموافقات القانونية اللازمة على طلبات التراخيص وفقًا للقانون 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة ولائحته التنفيذية.

ومن جانبها أشارت المهندسة فاطمة إبراهيم بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم توفير قاعة مجهزة بجهاز عرض بقاعة عروس النيل ، بجانب توفير أجهزة الحاسب الآلى وخط إنترنت ، مع تقسيم المتدربين بمراكز الإصدار على مدار3 أيام فى الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجارى لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الدورات التدريبية المكثفة، لافتة إلى أنه يقوم بالتدريب متخصصين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعريف العاملين بالمراكز التكنولوجية بكافة المكونات والعناصر المتعلقة بشغيل منظومة إصدار التراخيص للمحال العامة بالتعاون مع المختصين بالمحافظة .



جانب من الحضور



جانب من الدورة التدريبية



حضور التدريب