مؤتمر "الأوقاف" يوصى بالدعوة للتعاون الدولي لمواجهة التعدي على البيئة

كتب على عبد الرحمن

كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن عدد من التوصيات التى صدرت عن المؤتمر الـ33 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر: صوره – ضوابطه – رجاله – الحاجة إليه".

وفيما يلى توصيات المؤتمر:

1. ضرورة قيام المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية بنشر ما استقرت عليه المجامع الفقهية والعلمية فى شأن خطورة التعامل مع العملات المشفرة بنظامها الحالى، حتى لا ينزلق الناس فى تعاملات نقدية تدخل ضمن دائرة الغرر، مع التأكيد على أن رفض التعامل بالعملات المشفرة لا يرجع إلى عدم مواكبة المستجدات العصرية وإنما يرجع إلى ما يحفها من جهالة وغرر، واشتمالها على المضاربة العشوائية، وعدم ضمانة الدول لها.

2. التأكيد على أن صك النقود من الجهة الشرعية لا بد أن يكون خاضعًا لسلطة ولى الأمر لمنع الالتباس والفساد والمضاربة والغرر والتصرفات غير المشروعة داخل المنظومة النقدية.

3. التأكيد على أن التلوث البيئى مشكلة إنسانية تستدعى تضافر الجهود للقيام على حلها بالاجتهاد والبحث العلمى المستنير، والكف عن كل نشاط يسبب تلوثًا بيئيًّا أيًّا كان نوع هذا التلوث.

4. التأكيد على أن الشريعة الإسلامية قد دعت للحفاظ على البيئة وحمايتها ورعايتها، والمحافظة على مواردها من الاستنزاف وسوء الاستخدام وكل ما يضر بها، ونهت نهيًا شديدًا عن الإفساد فى الأرض، ومنه إفساد البيئة الذى يعد من التجاوز المنهى عنه.

5. أهمية نشر الأبحاث والدراسات المتعلقة بالبيئة ووسائل الحفاظ عليها على نطاق واسع لتصبح ثقافة إنسانية مشتركة، مع العمل على إيجاد وعى بيئى جماعى بالدور الحيوى الذى تؤديه المناطق الخضراء بصفة عامة والتشجير بصفة خاصة، حيث يعد الحفاظ على المناطق الخضراء وعلى سائر المقومات البيئية مطلبًا دينيًّا واجتماعيًّا ووطنيًّا.

6. الدعوة إلى التعاون والتلاحم الدولى من أجل مقاومة التعدى على البيئة، والترويج الثقافى لمخاطر التعدى عليها وكيفية الوقاية من مخاطرها، مع تكاتف الجهود الدولية فى تفعيل المبادئ الحاكمة والقوانين الرادعة لتصرفات المتسببين فى تلوث البيئة على جميع المستويات الوطنية والدولية.

وأشاد المشاركون فى المؤتمر باستضافة مصر لمؤتمر المناخ الذى سيقام بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر من العام الحالى، ويؤكد المشاركون فى مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين على ثقتهم الكاملة فى قدرة الدولة المصرية على تنظيم مثل هذه المؤتمرات العالمية، مقدرين دور مصر فى خدمة القضايا الدولية والإنسانية.