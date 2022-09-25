لماذا تحتاج إلى تصوير الأوعية الرئوية؟.. اعرف الإجابة

كتبت نهير عبد النبى

تصوير الأوعية الرئوية هو إجراء بالأشعة السينية ينظر إلى الأوعية الدموية المؤدية من وإلى رئتيك، تسمى الأشعة السينية المنتجة صور الأوعية الدموية الرئوية ، والتي قد تظهر جلطات دموية في رئتيك وحولهما - وتسمى الانصمامات الرئوية .

وحسب ما ذكره موقع webmd غالبًا ما يستخدم تصوير الأوعية الرئوية للبحث عن جلطات الدم في الشريان الذي يصل من قلبك إلى رئتيك.

لماذا أحتاج إلى تصوير الأوعية الرئوية؟



قد يطلب طبيبك الإجراء إذا ظهرت عليك أعراض شائعة لجلطة دموية ، بما في ذلك:

-ألم صدر

-ارتفاع ضغط الدم في مناطق محددة حول الرئتين والقلب

-تاريخ من جلطات دموية أخرى أو تجلط الأوردة العميقة

يمكن أن يساعد تصوير الأوعية الرئوية في تحديد العديد من الحالات الأخرى في منطقة الرئة ، بما في ذلك:

-تمدد الأوعية الدموية ، عندما يكون هناك انتفاخات في الأوعية الدموية

-الوصلات غير الطبيعية بين الأوعية الدموية ، مثل الوصلات بين الشرايين والأوردة

-ظروف الولادة التي أثرت على تطور الأوعية الدموية

-التضيق ، عندما تضيق فتحات الأوعية الدموية

-يمكن أن يراقب تصوير الأوعية الرئوية أيضًا تدفق الدم إلى الرئتين.

كيف يتم تصوير الأوعية الدموية الرئوية؟



قبل تصوير الأوعية الرئوية ، تأكد من إخبار طبيبك إذا:

-انتى حامل

-لديك أي حساسية معروفة

-لديك تاريخ من ردود الفعل التحسسية

سيحصل طبيبك على تعليمات محددة حول ما إذا كنت بحاجة إلى التوقف عن الأكل أو الشرب لبضع ساعات قبل الإجراء أم لا قد يطلب طبيبك أيضًا إجراء فحص دم للتحقق من مقدار الوقت الذي يستغرقه دمك للتجلط.





الإجراء يتبع الخطوات التالية:



-قد تحتاج إلى ارتداء رداء المستشفى، لذا ارتد ملابس فضفاضة ومريحة ستحتاج إلى إزالة جميع الأشياء المعدنية ، بما في ذلك المجوهرات.

-يتم إدخال خط رفيع وريدي (IV) في ذراعك ، ويتم توصيل أجهزة لمراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم والتنفس بصدرك هذا حتى يتمكن أطبائك من تتبع هذه العلامات الحيوية طوال الإجراء.

-تستلقي على ظهرك ويتم إدخال قسطرة أنبوب مرن إما في ذراعك أو في الفخذ. يتم تحريكه عبر الوريد إلى الجانب الأيمن من قلبك.

-يتم إدخال صبغة تباين في عروقك باستخدام الوريد.

-يتم التقاط صور الأشعة السينية حتى وجود صور عالية الجودة كافية قد يتضمن ذلك جولة ثانية من حقن الصبغة والتصوير بالأشعة السينية.

-تتم إزالة القسطرة و IV وتغطية الفتحات.

-ستحتاج إلى التعافي من خلال الاستلقاء لمدة تصل إلى ساعتين بينما يراقب أطبائك علاماتك الحيوية.

-يمكن أن تكون هذه عملية جراحية للمرضى الخارجيين لبعض الأشخاص ، لذا ستتمكن من المغادرة في وقت لاحق في نفس اليوم. في بعض الأحيان ، على الرغم من ذلك ، قد يرغب طبيبك في إبقائك طوال الليل للمراقبة. ‌

ما هي مخاطر تصوير الأوعية الدموية الرئوية؟



هناك القليل من المخاطر المرتبطة بتصوير الأوعية الرئوية يشملوا:

- تعرض جميع الأشعة السينية أنسجتك للإشعاع ، مما يزيد من خطر إصابتك بالسرطان في وقت لاحق من حياتك.

-ردود الفعل التحسسية تجاه الصبغة.

-عدوى، تتعرض لخطر الإصابة في مواقع جميع الفتحات الجراحية.