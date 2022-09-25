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لسداد مصروفات الطلاب.. مبادرة "راجعين نتعلم" تصل الجيزة

الأحد، 25 سبتمبر 2022 02:00 ص
لسداد مصروفات الطلاب.. مبادرة "راجعين نتعلم" تصل الجيزة مبادرة "راجعين نتعلم" تصل الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أعلنت مبادرة "حياة كريمة"، عن وصول مبادرة "راجعين نتعلم"، لمحافظة الجيزة؛ لسداد المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأكثر احتياجا في قرى المحافظة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
 
واستهدفت المبادرة تسديد المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا في الجيزة، حيث قامت بعمل استقصاء لمعرفة الأسر الأكثر احتياجا في المحافظة، حتى تتمكن من توصيل الدعم اللازم للفئات المستحقة والمستهدفة من المبادرة والتخفيف عن كاهلهم وإدخال الفرحة على قلوبهم قبل بداية بدء الدراسة، وذلك ضمن خطة مؤسسة حياة كريمة للتنمية الشاملة في محافظات مصر وفي إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
 
تعيش محافظة الجيزة أزهى عصورها مع المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، التى كانت بمثابة قاطرة إنقاذ غيرت حياة أكثر من مليون مواطن فى 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح، بما يقرب من 1136 مشروعا تنمويا امتد إلى كل قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية فى مجالات أهمها الإسكان والصحة والتعليم والنقل، باستثمارات تجاوزت 10 مليارات جنيه؛ استهدفت الارتقاء بحياة المواطنين والتحسين من الخدمات المقدمة إليهم، بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
 
 
 

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