لجنة العفو الرئاسى تنشر قائمة الأسماء المنتظر الإفراج عنها غدا وتوجه الشكر لأجهزة الدولة والنيابة العامة

كتب:محمد السيد

أعلن طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى عن قائمة الأسماء المنتظر الإفراج عنها غدا، وتضم 39 اسما، حيث قال في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك":"تجرى لجنة العفو تنسيقاتها بالتعاون مع أجهزة الدولة والنيابة العامة للإفراج عن 39 من المحبوسين احتياطيا، ومن المنتظر الإفراج عنهم غدا باذن الله".

كان النائب طارق الخولى، قد أعلن قبل قليل عن إجراء لجنة العفو تنسيقاتها بالتعاون مع أجهزة الدولة، والنيابة العامة للإفراج عن 39 من المحبوسين احتياطياً، مؤكدا أنه من المنتظر الإفراج عنهم غداً.

قائمة الاسماء المنتظر الافراج عنها