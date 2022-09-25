اليوم السابع
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لجنة اختيار المتقدمين لمنصب عميد آداب سوهاج تجري المقابلات الشخصية مع المرشحين

الأحد، 25 سبتمبر 2022 10:27 م
لجنة اختيار المتقدمين لمنصب عميد آداب سوهاج تجري المقابلات الشخصية مع المرشحين لجنة الاختيار لعميد اداب سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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ترأس اليوم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أعمال اللجنة المختصة باختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الآداب بالجامعة، وهما الدكتور محمود السيد مراد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد توفيق محمد وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، حيث تم عقد المقابلات الشخصية مع المرشحين بمقر استراحة الجامعة بالقاهرة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن لجنة اختيار عميد لكلية الآداب انعقدت لتقييم المرشحين بناءً على عدة محاور تشمل، خطة تطوير الكلية، ونقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات التي تواجه الكلية، وكيفية التغلب على نقاط الضعف والاستفادة من نقاط القوة، وتطوير العملية التعليمية برمتها على مستوى مرحلة الليسانس والدراسات العليا، وخدمة المجتمع والبيئة، وكيفية تنمية الموارد الذاتية للكلية، إضافة إلى استعراض السيرة الذاتية للمرشح، وما يتحلى به من خواص تتعلق بالتوازن النفسي والاجتماعي، والتمتع بسمعة طيبة والالتزام بالقوانين واللوائح، وتعاونه واحترامه بين العاملين وزملاؤه بالعمل.

جدير بالذكر، أن لجنة الاختيار ضمت بجانب رئيس الجامعة، كلا من الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة السابق، وأيضاً ممثلا المجلس الأعلى للجامعات الدكتور غراء حسين مهنا، والدكتورة هبة مصطفي نوح بجامعة القاهرة، وكذلك ممثل كلية الآداب بسوهاج الدكتور عبد الرءوف أحمد الضبع.

 

أحد تاكلاشحين لمنصب العميد
أحد تاكلاشحين لمنصب العميد

 

رئيس الجامعة باللجنة
رئيس الجامعة باللجنة

 

لجنة الاختيار لعميد اداب سوهاج
لجنة الاختيار لعميد اداب سوهاج

 

وكيل كلية الاداب مرشح لمنصب العميد
وكيل كلية الاداب مرشح لمنصب العميد

 


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