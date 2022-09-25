اليوم السابع
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لأول مرة..غناء النشيد الوطنى فى افتتاح مؤتمر حزب العمال تكريما للملكة إليزابيث

الأحد، 25 سبتمبر 2022 03:58 م
لأول مرة..غناء النشيد الوطنى فى افتتاح مؤتمر حزب العمال تكريما للملكة إليزابيث السير كير ستارمر فى مؤتمر حزب العمال
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ميل أون صنداى" البريطانية إن حزب العمال البريطاني افتتح المؤتمر السنوي للحزب بغناء النشيد الوطنى للمرة الأولى فى تاريخه، وقدم احترامه للملكة إليزابيث الراحلة بالوقوف دقيقة صمت.

وأشاد زعيم الحزب، السير كير ستارمر بالتزام الملكة الراحلة تجاه بلدها حيث حث النواب في مؤتمر الحزب على محاكاة مسيرتها.

وقبل المشاركة فى غناء النشيد الوطنى "حفظ الله الملك"، قال السير كير للجمهور في ليفربول: "دعونا نحافظ على روح الخدمة العامة التي جسدتها الملكة ولندعها تدفعنا نحو مستقبل أفضل".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحاضرين فى القاعة احترموا دقيقة الصمت والنشيد الوطني بشكل جيد دون أي صيحات استهجان ، على الرغم من الانتقادات لقرار تكريم النظام الملكي.

وكان الزعيم السابق جيريمي كوربين قد ندد في وقت سابق بالخطة ، قائلا إنها "غريبة جدا". واعتبر الزعيم السابق لحزب العمال أن ترديد النشيد الوطني كان "مفرطًا في القومية".

ولكن كان هناك تصفيق في القاعة مع انتهاء الغناء.

تمت مساعدة النواب بتوفير بطاقات مكتوب عليها كلمات النشيد.

اتخذ كير ستارمر ورؤساء الحزب قرار غناء النشيد الوطني في مؤتمر العمال لأول مرة في تاريخه بعد وفاة الملكة في وقت سابق من هذا الشهر ، وتنصيب الملك تشارلز الثالث.

وخلال حديثه من منصة المؤتمر اليوم ، اتخذ السير كير نبرة مختلفة تمامًا ، قائلاً إنه "لا يزال من المستحيل تخيل بريطانيا بدونها".

قال السير كير: " لمدة 70 عامًا ، وقفت الملكة إليزابيث الثانية على رأس بلادنا ، لكنها جمعت بيننا بروحها."

ومع ذلك ، جادل جيريمي كوربين بأن هذه الخطوة غير ضرورية. قال في بودكاست التفكير السياسي لنيك روبنسون: " لم يفعلوا ذلك من قبل ، لم يكن هناك أي داع للقيام بذلك.  نحن كدولة لا نقوم بشكل روتيني بغناء النشيد الوطني في كل حدث نذهب إليه. نحن لا نغني في المدارس ، وليس لدينا مراسم رفع العلم كما يفعلون في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. لسنا من هذا النوع ، ما يمكن أن أسميه ، قوميين بشكل مفرط."

 

 


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