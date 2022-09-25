كيف يؤثر الإجهاد على مرض السكري؟ اعرف التفاصيل

كتب – حسام الشقويرى

عندما يكون الجسم تحت الضغط، يفرز هرمونات يمكن أن تؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم، وقد يسبب هذا أعراضًا سلبية لدى مرضى السكري، لكن الإدارة ممكنة، وإذا كنت تعاني من الإجهاد أو تشعر بالتهديد، فإن جسمك يتفاعل، وهذا ما يسمى استجابة القتال أو الطيران، وأثناء هذه الاستجابة، يطلق جسمك الأدرينالين والكورتيزول في مجرى الدم، وتزيد معدلات التنفس لديك، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة مستويات الجلوكوز في الدم إذا لم يتمكن الجسم من معالجته بشكل مناسب، وفقًا لما نشره موقع healthline

ويمكن أن يؤدي الإجهاد المستمر الناتج عن المشكلات طويلة الأمد مع جلوكوز الدم إلى إجهادك عقليًا وجسديًا، وهذا قد يجعل إدارة مرض السكري الخاص بك أمرًا صعبًا.

كيف يمكن أن تؤثر أنواع التوتر المختلفة على مرض السكري لديك؟

يمكن أن يؤثر الإجهاد على الناس بشكل مختلف، ويمكن أن يكون لنوع الضغط الذي تتعرض له تأثير أيضًا على استجابة جسمك الجسدية، وعندما يكون الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 يعانون من ضغوط نفسية ، فإنهم يعانون بشكل عام من زيادة في مستويات السكر في الدم، وقد يكون لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 استجابة أكثر تنوعًا، و هذا يعني أنهم يمكن أن يواجهوا زيادة أو انخفاض في مستويات السكر في الدم .

عندما تكون تحت ضغط جسدي ، يمكن أن ترتفع نسبة السكر في الدم أيضًا، و يمكن أن يحدث هذا بسبب المرض أو الإصابة ، و يمكن أن يؤثر هذا على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2.

كيف يمكنك تحديد ما إذا كان الضغط النفسي يؤثر على مستويات الجلوكوز لديك؟

قد يساعدك تتبع المعلومات الإضافية ، مثل التاريخ وما كنت تفعله عند الإجهاد ، في تحديد محفزات معينة.