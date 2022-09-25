كل ما تريد معرفته عن "التعاون للبترول" خلال عام × 6 معلومات

كتبت - مروة الغول

يستهدف قطاع البترول الاستمرار فى رفع كفاءة منظومة تسويق المنتجات البترولية والخدمات المقدمة للمواطنين بما يتناسب مع التطور العالمى الذي تشهده منظومة نقل وتداول المنتجات البترولية، وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والذى أكد على أن التطور الملحوظ الذي شهدته محطات تموين الوقود والمستودعات الرئيسية للمنتجات البترولية التابعة لشركتى التعاون ومصر للبترول كشركات وطنية عريقة انعكس على زيادة كمية مبيعات الوقود، وفيما يلى أهم نتائج الأعما لشركه التعاون للبترول خلال العام من خلال أنشطتها في تسويق المنتجات البترولية الرئيسية والزيوت وتموين السفن والمنتجات البتروكيماوية والتى كانت كالتالى ..

1- إجمالى الكميات المباعة بلغ حوالى 3ر7 مليون طن بقيمة بلغت 60 مليار جنيه.

2-تضمنت كمية المبيعات حوالى 4ر6 مليون طن من البنزين بأنواعه والسولار والمازوت من خلال 1262 محطة ومنفذ منتشرة فى جميع انحاء مصر.

3- حصة الشركة من إجمالى السوق العام للمنتجات الرئيسية بلغت 31%.

4-بلغت حصتها من الزيوت20%.

5-بالإضافة إلى مبيعاتها من المنتجات الكيماوية وفى مجال تموين السفن.

6-بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة حوالى 672 مليون جنيه ،لتنفيذ عدد من مشروعات الاحلال والتجديد وإنشاء مستودعات التخزين ومحطات الخدمة وشراء سيارات صهريجية ومشروعات الأمن الصناعى وحماية البيئة.