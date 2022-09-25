قصر باكنجهام يكشف عن أحدث صور للمثوى الأخير للملكة إليزابيث فى قلعة وندسور

كتب: إيهاب محمد

نشر قصر باكنجهام صورة للمثوى الأخير للملكة إليزابيث الثانية داخل كنيسة سانت جورج عقب دفنها في وندسور يوم الاثنين، وفقا لموقع "cnn"، حيث تم وضع حجر محفور عليه اسم الملكة الراحلة في الكنيسة التذكارية للملك جورج السادس، ملحق بالمصلى الرئيسي، مساء الاثنين، بعد خدمة خاصة حضرتها عائلتها.



تقرير سى ان ان

اللوحة منحوتة يدويًا من الرخام الأسود البلجيكي وتتميز بحروف نحاسية مطعمة بقراءة أسماء والديها - الملك جورج السادس والملكة إليزابيث، متبوعة باسم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، إلى جانب اسم زوجها الأمير فيليب، وقد تم تسجيل سنوات الميلاد والوفاة بجانب كل اسم.

كان أفراد العائلة المالكة الأربعة أعضاء في وسام الرباط، وهو أعلى رتبة في الفروسية في البلاد يعود تاريخه إلى العصور الوسطى وعهد الملك إدوارد الثالث.



المثوى الاخير للملكة اليزابيث

تم دفن الملكة، بعد جنازة رسمية معقدة في كنيسة وستمنستر بلندن حضرها قادة من جميع أنحاء العالم، تابع أكثر من 26 مليون شخص في المملكة المتحدة مشاهدة مراسم الجنازة يوم الاثنين، وهي الأولى التي يتم بثها التلفزيون لملكة بريطانية.

عندما توفي الأمير فيليب زوج الملكة البالغ من العمر 73 عامًا ، في أبريل 2021، تم وضع نعشه في البداية في Royal Vault ، أسفل سانت جورج ، حيث ظل حتى يمكن نقله إلى الكنيسة التذكارية عند وفاة الملكة، كما تم دفن رماد شقيقة الملكة الأميرة مارغريت، التي توفيت عام 2002، في الكنيسة.