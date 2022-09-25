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قبل قمة المناخ.. أعمال وخدمات جديدة تشهدها مدينة دهب بجنوب سيناء

الأحد، 25 سبتمبر 2022 09:00 ص
قبل قمة المناخ.. أعمال وخدمات جديدة تشهدها مدينة دهب بجنوب سيناء أعمال خدمات جديدة تشهدها مدينة دهب
جنوب سيناء ـ محمد حسين

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قال اللواء عبدالله الديب رئيس مجلس مدينة دهب، إنه تم فى المدينة افتتاح معرض أهلًا مدارس بمناسبة قرب حلول الدراسة لأبناء مدينة دهب، وفيه تم توفير كافة مستلزمات المدارس، مضيفا أن المدينة تشهد أعمال جارية فى مجال الخدمات بينها الرصف بمدخل بطريق مدخل مدينة دهب الرئيسى، واستكمال أعمال الرصف بطريق مبارك القديم، وتركيب البلدورات بواسطة جهاز التعمير.

وقال إنه شهد مجلس مدينة دهب استكمال فعاليات البرنامج التوعوي لرفع الوعي البيئي للشرائح الاجتماعية والثقافية المختلفة  إستعدادا لاستقبال مؤتمر المناخ العالمي بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وحضر المؤتمر وفدًا من وزارة البيئة ولفيف من شرائح المجتمع المدني ومشايخ القبائل من ابناء مدينة دهب.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال تطوعية فى مجال النظافة للشاطئ العام بمعاونة المجتمع المدني ومشايخ مدينة دهب، وإزالة المخالفات للمحلات التجارية والمباني بشارع العصله الرئيسي، وسبقة عقد لقاء مع مالكى ومستأجري المحلات التجارية بشارع العصله الرئيسي لمناقشة اوضاع المخالفات الحالية وكيفية التغلب عليها، لافتا لأنه يوجد مقلب للقمامة بطريق نويبع، وتم التوجيه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتدوير وفرز النفايات، وعدم إشعال النار بالقمامة وكذا تنظيف الطريق المؤدى للمقلب.

وأكد أن مدينة دهب تتزين لاستقبال ضيوفها من زوار المحافظة وضيوف مؤتمر المناخ، وتم رفع كفاءة ودهان العمل الفني بميدان السوق القديم امام قصر الثقافة بمدينة دهب.


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