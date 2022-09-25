"فلوريدا" الأمريكية تعلن حالة الطوارئ مع اشتداد العاصفة الاستوائية "إيان"

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، اليوم الأحد، أن ديسانتيس أصدر يوم أمس الأول أمر الطوارئ لعشرين مقاطعة بالولاية، لكنه وسع نطاق التحذير ليشمل الولاية بأكملها، وحث السكان على الاستعداد لعاصفة قد تضرب مساحات شاسعة من فلوريدا.

وقال ديسانتيس- في بيان - : "هذه العاصفة لديها القدرة على التحول لإعصار كبير، لذلك نحث جميع سكان فلوريدا على القيام باستعداداتهم وأخذ الحيطة والحذر.. ونحن ننسق مع جميع شركاء الحكومة المحلية والسلطات الفيدرالية لتتبع الآثار المحتملة لهذه العاصفة".

من جانبه، أقر الرئيس جو بايدن حالة الطوارئ للولاية وسمح لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ "FEMA"، بتنسيق جهود الإغاثة في حالات الكوارث وتقديم المساعدة اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، كذلك أجل الرئيس رحلة مقررة له بعد يومين إلى فلوريدا؛ بسبب العاصفة.

وقال المركز الوطني للأعاصير إنه من المتوقع أن تشتد قوة "إيان" قبل أن تتحرك فوق غربي كوبا ونحو الساحل الغربي لفلوريدا خلال الساعات القادمة.. ودعا سكان فلوريدا لمراقبة تحديثات المسار المتطور للعاصفة، التي صاحبتها رياح بلغت سرعتها 50 ميلا في الساعة (85 كيلومترا في الساعة) مساء أمس السبت عندما حلقت على بعد حوالي 395 ميلا (630 كيلومترا) جنوب شرق جزيرة كايمان الكبرى في جزر كايمان في غرب الكاريبي.

بدوره، قال جون كانجالوسي، كبير المتخصصين في الأعاصير في المركز الذي يتخذ من ميامي مقراً له، إنه لم يتضح بعد أين ستضرب "إيان" تحديدًا في فلوريدا.. مضيفا أنه يتعين على سكان الولاية البدء في الاستعداد للعاصفة، بما في ذلك جمع الإمدادات اللازمة لمواجهة انقطاع محتمل في التيار الكهربائي.