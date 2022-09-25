غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بحي الشرق في بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شن حي الشرق بمحافظة بورسعيد، برئاسة العميد خالد كشك، حملة، اليوم الأحد، لرصد مراكز الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.



وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية، وذلك بشارع الجبرتي ومحمود صدقي خلف الفنار القديم بالدورين الأرضي والأول، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما لعدم التزامهما بقرارات الغلق.



كما جرى التحفظ على جميع المحتويات الموجودة بمركزي الدروس الخصوصية، وإيداعها بمخازن الحي، وتواصل اللجان المشكلة رصد مراكز الدروس الخصوصية، وغلقها تنفيذًا لقرارات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.











تشميع سنتر



تشميع وغلق سنتر



