طوارئ بتعليم المنوفية لإنهاء الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد

المنوفية - محمد فتحى

ترأس اليوم محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، اجتماعا لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية خلال العام الدراسي الجديد .

حضر الاجتماع طارق سعد الدين وكيل المديرية وممدوح الجابري مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ومديري عموم الادارات التعليمية، إسلام خطاب مسئول أمن المديرية ومسئولي أمن الإدارات التعليمية بالمنوفية .

وأكد الفولي، أهمية الالتزام بالتعليمات الأمنية الخاصة بإجراءات تأمين سلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية في ضوء المنشور الأمني الوارد من الوزارة، موضحا أننا جميعا في حالة طوارئ لإنهاء كافة الاستعدادات التي تضمن تحقيق عام دراسي منضبط .

وشدد مدير المديرية على أهمية التنبيه على مديري المدارس بإعداد خطة محكمة للإشراف اليومي توزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدارس بما يحقق العدالة في التوزيع لمواجهة المخاطر والحفاظ على الارواح وسلامة المنشآت.

ووجه الفولي بأهمية تفعيل الإجراءات الأمنية حول المنشآت التعليمية بالتنسيق مع قوات وزارة الداخلية ومديرية الصحة في ضوء بروتوكولات التعاون الموقعة، مشددا على أهمية المراجعة الدورية لعمل منظومة كاميرات المراقبة بالمدارس .

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تسجيل بيانات أسماء الزائرين بدفاتر الامن الرسمية المختومة والمرقمة مع ضرورة تحديد أيام محددة لاستقبال أولياء أمور الطلاب من خلال لجنة الحماية المدرسية .