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طارق الخولى يعلن الإفراج عن 39 من المحبوسين احتياطياً غدا

الأحد، 25 سبتمبر 2022 06:35 م
طارق الخولى يعلن الإفراج عن 39 من المحبوسين احتياطياً غدا النائب طارق الخولى
كتب محمد السيد

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أعلن النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى عن إجراء  لجنة العفو تنسيقاتها بالتعاون مع أجهزة الدولة والنيابة العامة للإفراج عن 39 من المحبوسين احتياطياً، مؤكدا أنه من المنتظر الإفراج عنهم غداً.
 
وكان النائب طارق الخولى، أعلن من قبل عن إخلاء سبيل عدد 46 محبوسا احتياطيا من بينهم هيثم محمدين.
 
يذكر أن لجنة العفو الرئاسى أعلنت الأسبوع الماضى خروج 33 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم، الأمر الذى لقى ترحيبا وإشادة واسعة من قبل الأحزاب السياسية الذين أكدوا أن تلك الخطوات تؤكد على الأجواء الإيجابية التى تقوم بها الدولة المصرية فى إطار الحوار الوطني.
 
 

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