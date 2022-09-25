ضمت 45 قيادة تعليمية.. محافظ الجيزة يعتمد حركة تنقلات مديرى ووكلاء الإدارات

كتبت ــ مرام محمد

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة والتى تضمنت تنقلات بين عدد من القيادات وتعديل تكليف البعض وتصعيد عدد من القيادات، وذلك لضخ دماء جديدة ودفع عجلة العمل.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ولتنظيم العمل ولضبط منظومة التعليم وللإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة وللصالح العام، وقد جاءت الحركة التى اعتمدها محافظ الجيزة بحضور الأستاذ أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والتى ضمت 45 قيادة كالآتى:-

ـ تكليف عاطف محمد إبراهيم عبد السلام من مدير عام إدارة الدقى التعليمية إلى مدير لإدارة شمال الجيزة التعليمية ومحمد حضری بدر عبد الله للقيام بأعمال وكيل إدارة شمال الجيزة التعليمية.

ـ تكليف عبد المقصود السعيد إبراهيم من مدير إدارة أبو النمرس التعليمية إلى مدير لإدارة جنوب الجيزة التعليمية وأمل حنفي محمود عثمان مدير قسم المتابعة بإدارة الهرم للقيام بأعمال وكيل إدارة جنوب الجيزة التعليمية.

ـ تكليف هالة كمال عباس محمد من وكيل لإدارة جنوب الجيزة للقيام بأعمال مدير إدارة الدقى التعليمية وإيمان عزت السيد مدير مدرسة الشيخة جواهر ببولاق للقيام بأعمال وكيل إدارة الدقى التعليمية.

ـ تكليف سيد حسن سيد حمدان مدير عام إدارة العجوزة التعليمية وهدى محمد أحمد عبدالعال، معلم خبير بإدارة العمرانية التعليمية للقيام بأعمال وكيل إدارة العجوزة التعليمية.

ـ تكليف أحمد زكريا عبدالسلام، وكيل إدارة الشيخ زايد التعليمية بأعمال مدير إدارة العمرانية التعليمية ووائل محمود عبد الله حلاوة، معلم خبير بإدارة أوسيم بأعمال وكيل لإدارة العمرانية التعليمية.

ـ تكليف محمد يحيى فريد محمود من مدير إدارة منشأة القناطر التعليمية إلى مدير إدارة بولاق الدكرور التعليمية، وتكليف ماجد سيد سيد درويش مدير الاتصال السياسى بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأعمال وكيل إدارة بولاق الدكرور التعليمية.

ـ تكليف خالد عبدالحميد عثمان عبدالحميد من مدير إدارة الحوامدية لمدير إدارة الهرم التعليمية وتكليف شرين فؤاد عبدالقادر، مدير التعليم الخاص بإدارة جنوب الجيزة التعليمية بأعمال وكيل إدارة الهرم التعليمية.

ـ تكلف عزة عبدالفتاح عبد النبي هريدي، وكيل إدارة الدقى التعليمية بأعمال مدير إدارة الوراق التعليمية وتكليف على صلاح عبدالمجيد عبدالعزيز، معلم خبير بإدارة أوسيم التعليمية بأعمال وكيل إدارة الوراق التعليمية.

ـ تكليف ياسر سيف النصر على عكاشة، مديرا لإدارة الصف التعليمية وتكليف محمد كمال يس، مدير الخدمات التربوية بإدارة أطفيح التعليمية بأعمال وكيل إدارة الصف التعليمية .

ـ تكليف محمد فايز عباس عبدالرحيم، معلم خبير بإدارة الحوامدية بأعمال مدير إدارة أطفيح التعليمية وتكليف محمود مصطفى إبراهيم خليل بأعمال وكيل إدارة أطفيح التعليمية .

ـ تكليف فاتن مدكور عبدالرازق رزق، وكيل إدارة 6 أكتوبر التعليمية بأعمال مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية وتكليف محمد حسن حسين علي، معلم خبير بإدارة العجوزة بأعمال وكيل إدارة 6 أكتوبر التعليمية، وتكليف أيمن كمال أحمد متولي، وكيل إدارة الوراق التعليمية بأعمال مدير إدارة أوسيم التعليمية وتكليف صبحى ظريف سعد، أخصائي تطوير بإدارة منشأة القناطر التعليمية بأعمال وكيل إدارة أوسيم التعليمية، وتكليف نجوى محمد عبد المعطى عبدالحميد، مديرا لإدارة كرداسة التعليمية، وتكليف داليا زكريا محمود نصر، المعلم الخبير بإدارة بولاق الدكرور التعليمية بأعمال وكيل إدارة كرداسة التعليمية.

ـ تكليف مروان سعد أحمد غراب، وكيل إدارة أوسيم التعليمية بأعمال مدير إدارة منشأة القناطر، وتكليف مصطفى سيد محمود الطحاوي، وكيلا لإدارة منشأة القناطر التعليمية، وتكليف السيد عاشور محمد من مدير إدارة الشيخ زايد التعليمية إلى مدير إدارة أبو النمرس التعليمية وتكليف عبد اللاه محمد رشوان، مدير التعليم الابتدائي بإدارة جنوب الجيزة التعليمية بأعمال وكيل إدارة أبو النمرس التعليمية.

ـ تكليف محمد قطب فرحات محجوب بأعمال مدير إدارة الحوامدية التعليمية وتكليف يحي حمدي مرتجع شميلة، مدير الخدمات التربوية بإدارة البدرشين التعليمية بأعمال وكيل إدارة الحوامدية التعليمية، وتكليف سمير عبدالستار أحمد حجازي، من مدير إدارة أطفيح التعليمية إلى مدير إدارة البدرشين التعليمية وتكليف سعيد محمد حسن طایع، مدير الخدمات التربوية بإدارة العياط التعليمية بأعمال وكيل إدارة البدرشين التعليمية.

ـ تكليف عبد التواب على أمين مدير لإدارة العياط التعليمية وتكليف أيمن عبدالرحيم على سيف معلم خبير بإدارة الهرم وكيل لإدارة العياط التعليمية .

ـ تكليف مجدى محمد غنيم محمد، من مدير إدارة شمال الجيزة التعليمية إلى مدير إدارة الشيخ زايد التعليمية وتكليف حنان محمد محمد موسى من وكيل إدارة الهرم التعليمية إلى وكيل إدارة الشيخ زايد التعليمية.

ـ تكليف يوسف رياض على عبدالعاطي مدير لإدارة الواحات البحرية التعليمية و أحمد جمعة كعبارة، وكيل لإدارة الواحات البحرية التعليمية.

ـ تكليف طارق عطية، مدير إدارة أوسيم التعليمية بأعمال مدير إدارة المتابعة بديوان عام المديرية وتكليف رفعت عقيلى مدير إدارة البدرشين التعليمية، بأعمال مدير مرحلة التعليم الإعدادي بديوان عام المديرية وتكليف سوزان حسن، المعلم الخبير، بأعمال مدير مرحلة التعليم الثانوي بديوان عام المديرية .

ـ تكليف رشا عبدالرحمن يوسف، كبير معلمين بأعمال مدير إدارة التعليم الخاص مرکزی بدیوان عام المديرية وسهير عبدالرحمن من وكيل إدارة شمال الجيزة التعليمية إلى مدير التعليم الابتدائي بديوان عام المديرية.