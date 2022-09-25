ضبط 9 أطنان أسمدة زراعية محظور تداولها محملة على سيارة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 9 أطنان أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعيه محملة على سيارة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بمركز كفر صقر، ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



قامت لجنه تفتيشية ورقابية مُشكلة من إدارة تموين كفرصقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة و مفتشي الإدارة وبرفقة عبد الباسط عبد النعيم وكيل المديرية و محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية وتم تحرير تحرير محضر برقم 11808 جنح كفرصقر لحيازه اسمده زراعيه يوريا محظور تداولها خارج الحيازات الزراعيه وتم التحفظ على 180 شكاره سماد اليوريا 46% ازوت ، زنة الواحدة 50 كيلو جرام بكمية قدرها 9 طن محملة علي سيارة والسائق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما قامت الحملة بتحرير محضر برقم 11794 جنح كفرصقر لحيازه لحوم مجمده وتم التحفظ على500 كيلو جرام لحوم مجمدة.



وتم تحرير 10 تقارير إثبات حالة ضد أصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز نقص وزن وعدم مطابقته للمواصفات وعدم نظافه المخبز وعدم اعطاء بون الصرف.







