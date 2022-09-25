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ضبط 3 متهمين لتكسيرهم محل "بلاي ستيشن" في 15 مايو

الأحد، 25 سبتمبر 2022 11:07 م
ضبط 3 متهمين لتكسيرهم محل "بلاي ستيشن" في 15 مايو حبس- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على 3 أشخاص لتكسيرهم محل بلايستيشن بمنطقة 15 مايو، وحرر محضر بالواقعة

 

ورد بلاغ لقسم شرطة 15 مايو، من الأهالى، مفاده تهجم عدد من الأشخاص على محل بلايستيشن بدائرة القسم.

 

 

وانتقل رجال المباحث وبالفحص تبين وجود خلافات سابقة بين الجناة وبين عامل بالمحل المشار إليه وتطور الأمر ونشبت بينهم مشادة كلامية وقاموا بتهشيم المحل، ولاذو بالفرار وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

 


امن القاهرة

مشاجرة

15 مايو

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