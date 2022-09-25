ضبط 10 أطنان أسمدة مجهولة المصدر ومبيدات يشتبه فى عدم صلاحيتها بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة بناء على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة ومنافذ بيع وتوزيع المبيدات والأسمدة الزراعية.

ضمت الحملة أشرف شرف الدين وخالد زكى والسعودى عبدالحميد المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد 203 عبوات مبيدات مختلفة الأحجام والأنواع منتهية الصلاحية ومعروضة للبيع وضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر ومشتبه فى صلاحيتها وتم تحرير محاضر جنح بالمخالفات أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.