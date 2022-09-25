ضبط 1.5 طن لحوم مجهولة المصدر في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملات مكثفة بالتنسيق مع فروع الإدارة بنطاق مديريتى أمن (الجيزة – القليوبية) بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات المتنوعة أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وجاء أبرزها ضبط مصنع لتعبئة وتغليف اللحوم والدواجن بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة، بمضبوطات بلغت (1,350 طن مقطعات دواجن ولحوم وكبدة مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى)، وضبط عدد (5) قضايا لعدد (5 منشآت) بنطاق محافظة القليوبية لعدم إلتزامها بالإشتراطات البيئية.