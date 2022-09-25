اليوم السابع
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ضبط مواطن لتنقيبه عن الآثار أسفل منزله في التبين

الأحد، 25 سبتمبر 2022 11:59 ص
ضبط مواطن لتنقيبه عن الآثار أسفل منزله في التبين التنقيب عن الآثار_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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واصلت وزارة الداخلية مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.
 
وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن مفادها قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بالحفر خلسة بمنزله بقصد التنقيب عن الآثار.
 
وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث تم إستهدافه وأمكن ضبطه وعثر داخل منزله على أعمال حفر وكذا معدات وأدوات الحفر والتنقيب بمواجهته إعترف أمام اللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية شبإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار. 
 
 

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