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ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه فى 163 حكم حبس جزئى ومستأنف بالخصوص

الأحد، 25 سبتمبر 2022 11:27 ص
ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه فى 163 حكم حبس جزئى ومستأنف بالخصوص حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط مقاول، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، مطلوب التنفيذ عليه في 163 حكم حبس جزئي ومستأنف، حيث بلغ إجمالي سنوات الحبس له 73 سنة ونصف، وإجمالي كفالات 35 ألف جنيه، وغرامات مالية تقدر بـ 50 ألف جنيه، وتحرر محضر بالضبط وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بضبط مقاول هارب من تنفيذ عدة أحكام حبس جزئي ومستأنف صادرة ضده، ومقيم دائرة القسم.

وأوضحت التحريات، أن المتهم "م ب أ"، 54 سنة، مقاول، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، مطلوب التنفيذ عليه في 163 حكم حبس جزئي ومستأنف، حيث بلغ إجمالي سنوات الحبس له 73 سنة ونصف، وإجمالي كفالات 35 ألف جنيه، وغرامات مالية تقدر بـ 50 ألف جنيه، وتحرر محضر بالضبط وتولت النيابة التحقيق.

 


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