اليوم السابع
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ضبط لحوم فاسدة في حملات تموينية بمدينة نصر

الأحد، 25 سبتمبر 2022 12:05 م
ضبط لحوم فاسدة في حملات تموينية بمدينة نصر لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط المسئول عن مصنع تجهيز لحوم ودواجن، تابع لإحدى المطاعم "كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة"، وذلك لحيازته كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إستخدامها بالمطعم المشار إليه غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.
 
وعثر رجال المباحث بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث بداخل المصنع على أطنان مواد غذائية، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها، بمواجهته إعترف أمام اللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم عمله  لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 

لحوم

لحوم فاسدة

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