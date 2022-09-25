صيانة أجهزة الحاسب الآلى بالإدارات التعليمية بالقليوبية استعدادا للعام الدراسي الجديد

القليوبية إبراهيم سالم

واصلت القوافل التكنولوجية التي أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، انطلاقها لصيانة أجهزة الحاسب الآلي بمدارس المحافظة بالإدارات التعليمية المختلفة، والانتهاء من صيانة عدد كبير من أجهزة الحاسب الآلي بالمدارس المختلفة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت رعاية سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه انتهت قافلة التكنولوجيا اليوم من إصلاح 33 جهاز كمبيوتر، من إجمالي 41 جهاز معطلين في إدارة كفر شكر، كما تم الأسبوع الماضي إصلاح 10 أجهزة بإدارة طوخ التعليمية، موضحة أنه تتكون القافلة من أخصائيين التطوير التكنولوجي بالمديرية وأخصائيين تطوير الإدارات المختلفة.

وتابعت المديرية، أنه في نفس الإطار انتهي فريق إدارة العبور من إصلاح 20 جهاز كمبيوتر اليوم، موضحة أنه تم التنسيق مع الإدارات للعمل على التوازي لصالح العمل، وتم تنسيق فرق العمل بإشراف سلوى جلال مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، حيث يأتي ذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب بالمدارس بداية من الأسبوع المقبل.



جانب من أعمال الصيانة



خلال حملة صيانة أجهزة الحاسب الألي