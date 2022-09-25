اليوم السابع
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صحيفة: تراس تسعى لتخفيف قواعد الهجرة لتعويض النقص في القوى العاملة بعد بريكست

الأحد، 25 سبتمبر 2022 02:00 م
صحيفة: تراس تسعى لتخفيف قواعد الهجرة لتعويض النقص في القوى العاملة بعد بريكست ليز تراس - رئيسة وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى - وكالات

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ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس تسعى لتخفيف قواعد الهجرة من أجل تعويض النقص في القوى العاملة بعد عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

 

وقالت الصحيفة إنه من المقرر تخفيف قواعد الهجرة كجزء من مهمة ليز تراس لتعويض نقص العمالة وتعزيز نمو الأعمال ما بعد بريكست.

 

ومن المتوقع أن تقوم تراس بتوسيع قائمة الحكومة الخاصة بالمهن التي تعاني من نقص، من أجل مساعدة الشركات على ملء الوظائف الشاغرة من خلال توظيف العمال الأجانب بسهولة أكبر .

 

ووفقا للصحيفة، واجهت تراس مطالب من الصناعات بمنح المزيد من العمال المهاجرين تأشيرات للمجيء إلى المملكة المتحدة، مع نقص العمالة، وهو أحد الشواغل الرئيسية التي أعرب عنها أصحاب العمل عبر مجموعة من القطاعات، فقد شعرت الشركات بالإحباط لأن نظام التأشيرات للعمال المهرة لم يستجب بدرجة كافية للنقص الذي عانوه.

 

ولم ينكر داونينج ستريت أن تراس تخطط لتحرير الطرق للسماح للعمال الأجانب بالانتقال إلى المملكة المتحدة.

 

وخلال حملتها لقيادة حزب المحافظين، تعهدت تراس بمعالجة نقص العمالة في الزراعة الناجم جزئيا عن القيود المفروضة على حرية الحركة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تفاقمت بسبب الجائحة ، مع التوسع قصير الأجل في مخطط العمال الموسميين .

 

وحذر تقرير حكومي حديث من أن هذا النقص يؤثر بشدة على قطاع الأغذية والزراعة، مما يضطر المزارعين في كثير من الأحيان إلى التخلص من الخنازير السليمة وترك الفاكهة تتعفن في الحقول .

 

ويسمح برنامج العمال الموسميين - الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2019 - مؤقتا بدخول 40 ألف عامل من الخارج إلى المملكة المتحدة للقيام بأدوار موسمية في قطاعي زراعة البساتين والدواجن.

 

ومن المتوقع أن تضع الحكومة البريطانية خطتها لإصلاح الهجرة في وقت لاحق من هذا العام.


ليز تراس

رئيسة وزراء بريطانيا

بريكست

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى

الهجرة لبريطانيا

الهجرة للمملكة المتحدة



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