"صحة المنوفية" تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة خطة تطوير وتحسين الأداء

المنوفية - فريق المحافظات

عقدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اجتماعاً موسعاً بمديري الإدارات الفنية بالمديرية ومديري الإدارات الصحية التابعة للمديرية ومسئولي الإدارات الفنية بكافة القطاعات المعنية بالمديرية والإدارات الصحية، وذلك لمناقشة ما تم تنفيذه من خطة تطوير وتحسين الأداء بكل إدارة والوقوف على آخر المستجدات وأهم السلبيات التي رصدتها اللجان الفنية المنوطة بالمرور الدوري المكثف على كل إدارة صحية بمختلف القطاعات.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمتابعة الدورية والمستمرة المكثفة لمنافذ تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على مستوى المحافظة.

جاء الاجتماع برئاسة الدكتورة رشا خضر والدكتور أسامة الشلقاني وكيلى المديرية، وبحضور الدكتور محمد العسكري مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، والدكتور ممدوح عبد الحليم مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة، والدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة عبير نشأت مدير الترصد بالمديرية، ومسئولي الطب الوقائي والرعاية الأساسية والسلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى والجودة بالمديرية والإدارات الصحية التابعة.

ناقش الاجتماع تقارير المرور الدوري وفقاً للخطة الزمنية للمرور الدوري المكثف على كل إدارة صحية على حدة ومتابعة مدى الالتزام بالخطط التصحيحية التي تم وضعها لتلافي السلبيات ومتابعة مدى توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الصحية وكذلك متابعة الانضباط الإداري للأطقم الطبية والإدارية ومتابعة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى ومعايير الجودة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتكثيف العمل بالمبادرات الرئاسية ومبادرات الصحة العامة وكذلك تكثيف عمل الفرق الثابتة والمتنقلة للوصول باللقاحات الآمنة والفعالة لجميع الفئات المستهدفة لاسيما في تلك الفترة استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.

كما شدّد وكيلا المديرية أيضاً على ضرورة الالتزام بالتسجيل الطبي بالوحدات والالتزام بالفصل الأمن للنفايات ومتابعة أعمال السلامة والصحة المهنية بكافة وحدات الرعاية الصحية الأولية على مستوى المحافظة وكذلك متابعة الالتزام بالصيانة الدورية للأجهزة الطبية بكل إدارة صحية لاسيما أيضاً أجهزة المعامل ووحدات الأسنان وأجهزة المبادرات الرئاسية ومتابعة بيان الأعطال اليومي، بالإضافة إلى مناقشة كافة السبل المتاحة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لكافة الوحدات وكذلك الوقوف على أهم الاحتياجات من القوى البشرية من الأطباء البشريين.

وفي ختام الاجتماع تم التشديد على أن يتم تكثيف المرورات الدورية لجميع الوحدات بكافة الإدارات من فرق الإشراف بالمديرية من كافة القطاعات الفنية وذلك لبحث كافة السبل المتاحة لرفع الكفاءة وتطوير وتحسين الأداء بوحدات الرعاية الصحية الأولية.