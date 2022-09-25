اليوم السابع
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شوارع جديدة تدخل حيز التطوير بالجيزة.. تعرف عليها

الأحد، 25 سبتمبر 2022 12:56 م
شوارع جديدة تدخل حيز التطوير بالجيزة.. تعرف عليها تطوير الشوارع بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري من رفع كفاءة وتطوير ورصف للطرق والمحاور المرورية وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مدينة الحوامدية في إزالة التعديات والمخالفات والبروز من الطريق العام بشارع ذكري إدريس بمدخل مزلقان مني الأمير وحتى شارع مدرسة التجارة بسوق الخميس، حيث تم البدء في إزالة المخالفات، تمهيدا لتنفيذ خطة الرصف للطريق وتحسين الحالة العامة به.
 
 
وشملت جهود التطوير استمرار تحقيق الانضباط بطريق صلاح سالم بمدينة الحوامدية وإزالة للتعديات من الطريق العام ومخالفات المحال والمنشآت التجارية تمهيدا لبدء أعكال الرصف للطريق خلال العام المالي الجاري.
 
وأكد اللواء أحمد راشد، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الطرق بالمراكز والمدن ورفع كفاءتها لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات.
 
واطلع محافظ الجيزة، على إزالة طبقة الطريق المتهالكة والأرصفة والسلالم التابعة للمنشأت التجارية المتعدية على الطريق العام بشارع صيدناوى، تمهيدا للرصف والتطوير الشامل.
 
وتابع اللواء أحمد راشد، أعمال إزالة الباكيات والاكشاك المخالفة بشارع الجمهورية بمركز ومدينة البدرشين وتوسعة الطريق أمام الحركة المرورية وإجراء تنسيق عام للطريق تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير الشامل للشارع ضمن الخطة الاستثمارية.
 
وشدد اللواء أحمد راشد، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة متابعة الشركات المنفذة للأعمال بصفة دورية مع مراعاة الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان عوامل الاستدامة والحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية في تلك المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
تطوير شوارع الجيزة
تطوير شوارع الجيزة

 

تطوير الشوارع بالجيزة
تطوير الشوارع بالجيزة

 

شوارع جديدة تدخل حيز التطوير بالجيزة
شوارع جديدة تدخل حيز التطوير بالجيزة

 


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