شكرى يعرب عن تضامن مصر مع باكستان فى ظل الظروف المناخية العصيبة التى تمر بها

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري اليوم الأحد مع وزير خارجية باكستان بيلاوال بوتو زارداري، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير شكري أكد على أهمية العمل الدولي المشترك في قضايا المناخ .

وقال المتحدث إن الوزيرين بحثا مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية المتشعبة والتاريخية بين البلدين في مجمل المجالات وعلى كافة الأصعدة المختلفة والدفع بها قدماً لآفاق أرحب، بما يحقق تطلعات الشعبيّن الصديقين، ويُعزز من قدرة مصر وباكستان على مواجهة التحديات المشتركة، وأشارا إلى أهمية العمل لتعظيم حجم التبادل التجاري بما يتناسب وحجم السوق بالبلدين، وأكدا على التطوّر الملموس الذي شهدته العلاقات التجارية الثنائية مع إعلان مصر للطيران استئناف رحلات نقل البضائع المباشرة بين القاهرة ولاهور.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى استمرار التواصل الوثيق وتبادل الزيارات على كافة المستويات المختلفة، وذلك من أجل التشاور والتنسيق المستمر سواء على الصعيد الثنائي أو في المحافل الدولية، وخاصة في ظل رئاسة باكستان لمجموعة الـ (77).