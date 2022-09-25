شركات التمويل العقاري تضخ 7.7 مليار جنيه تمويلات لشراء وحدات سكنية

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 5934 عقدًا بقيمة 7.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2022 مقابل 3626 عقدًا بقيمة 3.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 63.7% في عدد العقود، ونسبة نمو 105.3% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 1.017 مليار جنيه خلال أول 7 شهور من عام 2022 مقارنة مع 1.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 8.2%.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهري خلال شهر يوليو، أن شركات التمويل العقاري وقعت 554 عقدًا لشريحة الدخل أقل من أو يساوى 2500 جنيه بقيمة 496.9 مليون جنيه خلال أول 7 شهور من عام 2022 مقابل 464 عقدًا بقيمة 76.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ووقعت الشركات 573 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 108.6 مليون جنيه مقارنة مع 303 عقدًا بقيمة 49 مليون جنيه.

ووقعت شركات التمويل العقاري 4807 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 7.1 مليار جنيه خلال أول 7 شهور من عام 2022 مقارنة مع 2859 عقدًا بقيمة 3.6 مليار جنيه.

وبالنسبة للتأجير التمويلي، بلغ عدد عقود التأجير التمويلي 1872 عقدًا خلال أول 7 شهور من عام 2022 بقيمة 46.8 مليار جنيه مقابل 2099 عقدًا بقيمة 47.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 10.8% في عدد العقود، ونسبة انخفاض 2.2% في قيمة العقود.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 12.1 مليار جنيه لعدد 488 شركة محيلة في نهاية يونيو عام 2022 مقابل 8.4 مليار جنيه لعدد 409 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 43.9% في حجم الأرصدة، و 19.3% في عدد الشركات.