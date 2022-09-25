اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 سبتمبر 2022 11:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"سياحة ومصايف الإسكندرية": رفع الراية الصفراء على الشواطئ الغربية وانخفاض الإقبال

الأحد، 25 سبتمبر 2022 10:58 ص
"سياحة ومصايف الإسكندرية": رفع الراية الصفراء على الشواطئ الغربية وانخفاض الإقبال شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استقرار حالة البحر اليوم ورفع الرايات الخضراء على الشواطئ الشرقية، فيما تم رفع الرايات الصفراء على الشواطئ الغربية بسبب ارتفاع الأمواج.

من جهه أخرى أعلنت " السياحة والمصايف " بالإسكندرية، وقف نظام الحجز الإلكتروني علي موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ويتم تسكين الرواد بالصفوف الأولي بأسبقية الوصول للشواطئ وفي التوقيتات المحددة من الساعة السابعة صباحا حتي الساعة الثانية صباحا، وذلك نظرا لانخفاض نسب الإشغال علي كافة الشواطئ.

ومع انخفاض الإقبال على الشواطئ، بدأت "السياحة والمصايف" بالإسكندرية فى تنظيم الأنشطة الجاذبة للشواطئ، حيث نظمت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، مهرجان الرياضة للجميع على شواطئ الإسكندرية، وانطلق اليوم مهرجان (الرياضة للجميع) فى نسخته الثانية على شاطئ إسحاق حلمى بكورنيش سيدى بشر، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وذلك من خلال الاتحاد المصرى العام للرياضة للجميع بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وذلك بهدف زيادة الوعى الرياضى للمواطنين وتنشيط الرياضات والسياحة الشاطئية وتشجيع كافة الفرق والكيانات والأفراد للمشاركة فى هذا الحدث الكبير بممارسة شتى أنواع الرياضات .



 


الاسكندرية

شواطئ الاسكندرية

حالة البحر اليوم

الشواطئ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة