"سياحة ومصايف الإسكندرية": رفع الراية الصفراء على الشواطئ الغربية وانخفاض الإقبال

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استقرار حالة البحر اليوم ورفع الرايات الخضراء على الشواطئ الشرقية، فيما تم رفع الرايات الصفراء على الشواطئ الغربية بسبب ارتفاع الأمواج.



من جهه أخرى أعلنت " السياحة والمصايف " بالإسكندرية، وقف نظام الحجز الإلكتروني علي موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ويتم تسكين الرواد بالصفوف الأولي بأسبقية الوصول للشواطئ وفي التوقيتات المحددة من الساعة السابعة صباحا حتي الساعة الثانية صباحا، وذلك نظرا لانخفاض نسب الإشغال علي كافة الشواطئ.



ومع انخفاض الإقبال على الشواطئ، بدأت "السياحة والمصايف" بالإسكندرية فى تنظيم الأنشطة الجاذبة للشواطئ، حيث نظمت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، مهرجان الرياضة للجميع على شواطئ الإسكندرية، وانطلق اليوم مهرجان (الرياضة للجميع) فى نسخته الثانية على شاطئ إسحاق حلمى بكورنيش سيدى بشر، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وذلك من خلال الاتحاد المصرى العام للرياضة للجميع بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وذلك بهدف زيادة الوعى الرياضى للمواطنين وتنشيط الرياضات والسياحة الشاطئية وتشجيع كافة الفرق والكيانات والأفراد للمشاركة فى هذا الحدث الكبير بممارسة شتى أنواع الرياضات .







