سويسرا تتلف أكثر من 10 ملايين جرعة من لقاح موديرنا المضاد لكورونا

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أعلنت وزارة الصحة السويسرية أنها ستتلف 10.3 ملايين جرعة من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا بعد انتهاء صلاحيتها هذا الأسبوع.

سويسرا تتلف أكثر من 10 ملايين جرعة من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كوروناتطوير قناع يمكنه اكتشاف فيروسات الجهاز التنفسي - بما في ذلك كورونا - في غضون 10 دقائق فقط

وأشارت الوزارة إلى أنه "ليس أمامها خيار سوى إتلاف الجرعات بعد انتهاء صلاحيتها الأربعاء الماضي"، وفق ما نقلت وكالة "كيستون-إيه تي إس" للأنباء.

وأوضحت الوزارة أن 2.5 مليون جرعة مخزنة في قاعدة لوجستية للجيش السويسري، و7.8 ملايين في مستودع تخزين خارجي في بلجيكا، مؤكدة تقريرا لموقع الأخبار السويسري "بيوباشتر" قدر قيمة الجرعات التي ستتلف بنحو 280 مليون فرنك سويسري (285 مليون دولار).

وقالت الوزارة إن نحو 3.5 ملايين جرعة من لقاح موديرنا الجديد والمعدل ستكون متاحة عندما تبدأ سويسرا حملة التعزيز التالية الشهر المقبل.

ولفتت وزارة الصحة السويسرية إلى استراتيجية الشراء المبكر في السباق لتطوير لقاحات لمواجهة جائحة كورونا، حيث أنها كانت قد طلبت جرعات كثيرة من مختلف الشركات المصنعة، إذ قدر موقع "سويس انفو" الإخباري في يونيو أن لدى سويسرا فائضا بنحو 38 مليون جرعة من لقاحات ضد فيروس كوروناالمختلفة تنتهي صلاحيتها قبل نهاية العام.

ولقحت سويسرا التي سجلت 13556 وفاة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، نحو 70% من سكانها البالغ عددهم 8.7 ملايين نسمة.