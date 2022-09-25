سماء الأقصر تشهد تحليق 30 رحلة بالون طائر تقل 600 سائح من حول العالم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت سماء غرب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، تحليق رحلات البالون الطائر وسط تحسن فى حالة الطقس وانخفاض ملحوظ، حيث خرجت في سماء البر الغربي 30 رحلة بالون على متنها حوالى 600 سائح مصري وأجنبي من حول العالم، حيث تحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.

وفى هذا الصدد يقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، أن جميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

وخرجت بالسماء حوالى 30 رحلة بالون أقلت على متنها سياح من دول أوروبا والأمريكتين وآسيا والوطن العربي بإجمالى يفوق الـ600 سائح، حيث تشمل إجراءات الآمان بالرحلات يومياً تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

ومن الجدير بالذكر أنه تعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث أن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حيث أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالمياً.



تحليق البالونات فى سماء غرب الأقصر



جانب من تجهيز رحلات البالون بأرض المطار