سفير اليمن: نثمن الدور المصرى الثابت لدعم الشعب اليمنى وحقوقه

أقامت سفارة اليمن بالقاهرة؛ اليوم الأحد، احتفالية بمناسبة الذكرى الـ60 لثورة الـ26 من سبتمبر؛ بمشاركة عدد من أبطال الثورة ورجالات الدولة السابقين وحشد لفيف من أبناء الجالية اليمنية. وفق وكالة الأنباء اليمنية.

وفى كلمته أكد السفير اليمنى عميد السلك الدبلوماسى العربى الدكتور محمد على مارم، على أهمية الاحتفاء بثورة 26 سبتمبر للتذكير بضرورة الدفاع عن المنجزات والمكاسب والمحافظة على النظام الجمهورى اليمنى وحق المواطنة المتساوية والكرامة الإنسانية وهو ما تقوم به الآن الشرعية الدستورية للشعب اليمنى بقيادة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمى رئيس مجلس القيادة ومعه جميع الشرفاء المخلصين من أبناء هذا الوطن اليمنى العظيم.

وأشار السفير مارم؛ خلال كلمته ؛ إلى أن الأجيال الجديدة من شباب اليمن أصبحت تشعر بعظمة تلك التضحيات المتمثلة فى العديد من الشهداء الذين سجلوا بيقينهم الثورى أحرفا ناصعة من نور تؤكد لنا وتذكرنا بأن عجلة التاريخ لا يمكن أن تعود إلى الوراء وأن الماضى برواسبه وعُقده مهزوم لامحالة وان الغلبة والنصر مكتوبان فقط فى القرن الثانى والعشرين لرواد المستقبل وطلائع التنوير والتبشير بغد مشرق.

وأعرب السفير مارم عن عميق العرفان والامتنان باسم الجمهورية اليمنية قيادة وشعبا لمصر للوقوف إلى جانب الشعب اليمنى وثورته؛ مثمناً دور مصر الدائم والثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم لقضية الشعب اليمنى وشرعيته الدستورية ممثلة بالرئيس الدكتور رشاد محمد العليمى رئيس مجلس القيادة الرئاسى.